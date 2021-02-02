沒領到餐給負評 隔日竟遭外送員找上門毒罵：不取消就弄死你

日前於中國大陸上海有一名女子使用外送軟體訂餐，但因外送員不配合送餐且態度惡劣，隨後便直接給了負評，沒想到隔天該外送員竟直接找上門，不但砸毀她家門，還用凶狠口氣威脅直言「3分鐘不取消，我就弄死你」。

據大陸媒體《北京時間》報導指出，這名上海的張姓女子表示給了外送員負評，隔日遭到此外送員上門報復、砸門及恐嚇。這名女子也在31日於微博上表示，16日時用外送叫了水果，發現沒接到外送員電話回撥，對方卻不滿的表示「我不送了，已經送過1次，先放在車裡明天再說」，就掛斷她電話，她便給了負評，沒想到隔日竟遭外送員找上門報復。

從張姓女子提供的影片中可看到，該外送員不斷在門外激動叫罵道「差評給我取消掉，他X的，我給你說，3分鐘解決不了，我就弄死你」，甚至還勒索人民幣200元（約台幣866元）的賠償金，而張姓女子因害怕便直接給錢後，對方才離開。

隨後，張姓女子到警局報案，警方當天下午便逮捕到此外送員。對此，張姓女子憤怒表示，「事件已對她造成創傷，如果不是發生在白天，附近也沒有鄰居的話，自己很有可能已經遭遇不測」。而據警方說明，該外送員曾有案底，目前已因尋釁滋事罪名被拘留10天。