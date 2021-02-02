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百貨公司爆駭人意外 3歲童「右腳掌遭手扶電梯夾斷」
中國大陸上海楊浦區百聯濱江購物中心在1月31日下午發生一宗事故，一名3歲男童的右腳被捲入扶手電梯內，據悉受傷男童右腳掌整體離斷。
據大陸媒體報道指，有目擊者稱，事故發生在午餐時段，當時一名老人帶著一男一女兩名兒童乘搭扶手電梯從二樓下到一樓，而在下樓過程中，年僅3歲的男童右腳不慎被卡在扶手電梯台階右側的夾縫中，老人見狀趕緊用手拉扯未果。
事故發生後，相關單位到場處置，受傷的男童被送往醫院救治。據悉，男童右腳掌整體離斷，傷勢較重。
當日商場內2樓至1樓、1樓至B1樓的所有扶手電梯已經停止運作，扶手電梯周邊圍起護欄，保安人員在圍欄附近引導顧客繞行。2樓至1樓扶手電梯的部分梯級已被拆除，有維修人員在現場進行檢修。目前，事故確切原因仍在調查中。
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文章授權轉載自《香港01》
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