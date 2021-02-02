國中生因成績不好欲跳樓輕生 警以「自己高考零分」成功救人

近日在中國大陸的安徽淮南，一名女國中生因為成績不好想跳樓輕生，而在場的警察以先前自己高考零分舉例相勸，成功救下女孩。

事發在1月31日傍晚，當地警方接到報案，某建築物的26樓頂樓有人企圖跳樓。當警察趕到現場發現，一名女學生懸坐頂樓邊緣上，情緒失控正在哭泣。當時情況危急，警察不停安慰女學生並慢慢靠近。得知她因考試成績不好有了輕生想法後，在場一名警察車勸說「我高考考了零分」，引起對方注意，另一名警察則趁機把女學生從邊緣抱下來，施救成功。

據悉，欲輕生的女孩是國中三年級學生，下午三時左右就坐在樓頂，一直沒人發現，警察把她送回家時，父母毫不知情。警察將情況告知其家人後，經教育和溝通，女孩對輕生行為感到後悔，父母也表示會反思。

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文章授權轉載自《香港01》

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