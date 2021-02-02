前「可米小子」主唱許君豪 西進四川轉行當牙醫

「給你我的心做紀念，這份愛任何時刻你打開都新鮮……」在四川成都舉辦的第三屆「台客搖滾音樂節」上，正在舞台上表演的台青、牙科醫生許君豪，脫下白大褂、拿著麥克風賣力演出。作為台灣前偶像團體「可米小子」的主唱，暫別繁忙的醫務工作，再次唱起他的成名作「青春紀念冊」，瞬間燃爆現場。

人民日報海外版報導，曾經紅極一時的偶像歌手，如今成為專業的牙科醫生，這個「變身記」，緣起於2003年，因為一場意外的舞台事故。當時正處於演藝事業上升期的許君豪被迫告別舞台，但也成為他人生道路的新起點。

許君豪從小就對醫療有著特別的興趣，開口腔診所的父親也鼓勵他重新考醫學院，最後他決定參加港澳台聯考，到大陸追尋自己的新夢想，2004年取得四川大學華西口腔醫學院的錄取通知書。

回憶起在四川成都求學的經歷，許君豪表示，不僅要學習醫學，還要接受「花椒」考驗。他解釋，那時到大陸求學的台灣學生少之又少，加上課業知識和學習環境和台灣存在差異，身邊又有來自學霸們的壓力，種種不適應就像吃到川菜裡的花椒一樣，需要慢慢去習慣。

「身邊的老師和同學也都給了很多照顧，這裡就好像另外一個家，給了我溫暖，也鍛煉了我的各項能力。」許君豪說。

結束成都7年求學生涯，2015年許君豪在德國獲取碩士學位後又回到成都，並考取大陸的執業醫師資格，創辦自己的第一家牙科診所。

3年前，許君豪還與四川一群熱愛音樂的台灣同鄉共同創立「台客搖滾樂團」，每年舉辦「台客搖滾音樂節」，在成都唱起台味十足的台客搖滾。