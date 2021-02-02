女大生駕訓班下課失蹤 6天後「肚子遭剖開」橫死草叢

日前於中國大陸四川有一名剛上完駕訓班的女子，在下課後卻突然失蹤，直至6天後才被發現，而當下女子的肚子已被慘忍的剖開，使人懷疑生前是遭人性侵後棄屍荒野。

據大陸媒體《廣東台觸電新聞》報導指出，張姓女子在上月24日下午3時20分從駕訓班下課後，準備步行去搭乘公車時於下午3時50分失聯。該女子的父親表示，當天下午6時撥打女兒電話，發現對方關機，因為駕訓班地點偏僻讓他們擔心可能遭遇不測，隨後便直接向警方報案。

家人自從報案後一週仍無張姓女子的消息，直至30日才接獲警方通知，在她最後出現點附近的草叢中找到了遺體，由於之前他們也曾多次到那裡尋找卻都無果，讓人懷疑可能不是第一案發現場。對此張姓女子的父親哀痛表示，「那個地方太偏僻了，是一片拆遷後的地方，周圍都是樹木、雜草」。

「警方沒有讓我們靠近現場，但我們所知道的情況就是那樣」，對於網路上猜測死者肚子被剖開的消息，張父證實，並說明是有可能遭性侵的嫌疑。目前，法醫已進行屍檢，家屬希望等驗屍結果與警方調查結果出爐後才進行安葬，全案仍在調查中。