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因外送員態度惡劣給差評 她竟遭砸門恐嚇「不取消就弄死妳」
來自上海的張女士日前在美食外送平台上給予外送員「差評」後，沒想到隔日對方竟現身砸門，又恐嚇要求張女士取消「差評」，甚至揚言「3分鐘不取消，我就弄死你」。張女士立刻報警求助，外送員因尋釁滋事罪被警方拘留10日。
獨居的張女士在1月16日晚上8時許在美食外送平台上點餐，由於外送員不配合送餐，且溝通時態度異常惡劣，於是張女士就給了外送員「差評」。豈料隔日中午，張女士在家休息卻突然聽到有人在瘋狂地砸門，「我開門的時候，他已經把我家外面那扇門給砸壞了，然後就一直在那罵我，我這才反應過來可能是昨天的外送員，他恐嚇我說讓我趕緊把差評取消掉，否則要弄死我之類的」。
外送員要求張女士賠錢，張女士迫於人身安全，只能答應給外賣員轉賬200元人民幣（約台幣865元）且承諾會取消差評。收到錢的外送員因為著急配送下一單就離開了，但臨走前仍警告要想辦法取消差評，「不然我還會回來找妳、弄死妳，要是我以前的脾氣我早就直接拿刀砍死妳了！」
張女士事後向外送平台投訴，客服就表示只是外送員自身的問題，與平台無關，只賠償100元人民幣（約台幣430元）的優惠券，並要求張女士報警。張女士報警求助後，根據警方出具的行政處罰決定書顯示，外送員已因尋釁滋事被拘留10日。
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文章授權轉載自《香港01》
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