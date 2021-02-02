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大陸5天內 4人遭執行死刑

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
大陸法院連日來執行四起死刑案。（百度）
大陸法院連日來執行四起死刑案。（百度）

大陸連日來執行多起死刑案，今天上午有兩名死刑犯被執行，分別是逃亡十多年性侵並殺害三人的王書金；以及殺害十歲「百香果女孩」的楊光毅。

王書金在1990年代間在河北共性侵四人，殺害當中三人，隨後展開逃亡，當中一名死者因警方辦案草率誤指聶樹斌是凶手，導致冤獄，聶樹斌被執行死刑。十年後，真凶王書金出現，案情一夕翻轉，聶樹斌家人獲賠償人民幣268萬元，相關公檢法承辦人員全被處分。

2日上午，河北省邯鄲市中級人民法院對犯故意殺人罪、強姦罪的罪犯王書金執行死刑。

今天上午另一名被執行死刑的是廣西「百香果女孩被害案」凶手楊光毅。楊光毅是在2018年10月用刀脅持十歲女童（因她一張介紹當地所產百香果，被稱百香果女孩）到山上性侵後，用刀刺瞎她雙眼、割破其喉嚨後殘忍殺害，案件引起大陸社會廣大關注。

犯案後，楊光毅在其父親陪同下投案自首。法院一判處死刑，二審認定為自首改判死緩，結果引發輿情批判，死者母親申訴，大陸最高人民法院發回再審。更審判決再判其死刑。

另，大陸1月29日也有兩起執行死刑的案件，一是華融資產管理股份有限公司前董事長賴小民，他受賄近人民幣18億元，今年1月初死刑判決確定後20餘天即被執行死刑。

另一名同日執行死刑的是四川一名犯下故意殺人罪的嫌犯李榮靜，他在2017年12月因賭博輸錢，無端殺害一名11歲學生。

死刑 性侵 人民幣

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