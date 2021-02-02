南京減塑 超市提供有償環保袋

今年初，大陸多地加快落實「減塑」行動。南京部分餐飲企業逐步停止塑料餐具的供應，大型連鎖超市開始提供有償、可循環使用的無紡布袋或可降解環保袋。

新華社報導，2020年大陸官方發布「關於進一步加強塑料汙染治理的意見」，提出到2020年底，大陸餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地級以上城市建成區、景區景點的餐飲堂食服務，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。

為減少「白色汙染」，大陸官方早在2008年就推出「限塑令」，規定在所有超市、商場、集貿市場等商品零售場所實行塑料購物袋有償使用制度。時隔10餘年，新規更明確地禁止、限制部分塑料製品的生產、銷售和使用。

業內人士指出，此次新規則增加了塑料製品的應用場景，將釋放可降解材料的市場潛能，預計在供需兩端的推動下，中國大陸一次性塑料製品的使用量將會大幅減少。

「過去一年，PLA的價格已經從每噸約2萬元（人民幣，下同）漲至每噸約3.5萬元，預計在未來一段時間內還將繼續上漲。」南京五瑞生物降解新材料研究院有限公司總經理陳貽說。

PLA使用可再生植物資源提取出的原料加工而成，是一種新型生物降解材料，由該材料製成的吸管與一次性塑料吸管口感基本上一致，是當前熱門的環保替代材料。

陳貽表示，「限塑令」的升級在提高人們環保意識的同時，也促進塑料替代品的研發和生產，可降解塑料的滲透節奏有望進一步加快。

分析人士認為，在政策利好和技術進步雙重作用下，生物降解塑料憑藉其環保優勢和接近普通塑料的性能，將成為首選替代材料，釋放出巨大市場潛能，在綠色環保領域創造大量投資和工作機會。

天眼查專業版數據顯示，中國大陸目前有近14萬家經營可回收塑料的相關企業，其中江蘇以1.7萬家領跑。江蘇省環境科學研究院院長劉偉京表示，除了限制一次性塑料使用外，大陸多地實施的垃圾分類也將有助於遏制「白色汙染」。