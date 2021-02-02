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首條民營高鐵 杭紹台鐵路全線鋪軌

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

2月1日上午10時，位於浙江台州的杭紹台鐵路建設施工現場，首對500公尺長鋼軌被平穩鋪設到無砟軌道道床上，標誌著中國大陸首條民營資本控股的高鐵進入全線鋪軌階段。

新華社報導，杭紹台鐵路鋪軌任務由中鐵十一局承擔，待今年6月鋪軌完成後，還將進行聯調聯試、運行試驗、檢測驗收和安全評估，在滿足鐵路安全穩定運營要求後，預計今年年底前具備開通運營條件。

杭紹台鐵路是中國大陸首批8個社會資本投資鐵路示範項目之一，可研批覆總投資448.9億元（人民幣，下同），資本金約占總投資的30%，其中復星民營聯合體占股51%。該線路連接浙江杭州、紹興、台州三地，線路全長約266.9公里，設計時速350公里。

該項目運營後，將接入長三角地區高鐵網，與滬昆高鐵、商合杭高鐵、寧杭高鐵、杭黃高鐵等連通。屆時，杭州與台州之間的鐵路出行時間將由目前的2小時左右壓縮至1小時左右，對構建浙江省內「1小時交通圈」，助力長三角地區更高質量一體化發展具有重要意義。

高鐵 台鐵

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