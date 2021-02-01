15歲少女拒男子求歡遭砍 身中6刀膝蓋幾乎被砍斷

廣西南寧市15歲陳姓少女，近日因拒絕一位剛認識的年輕男子的非分要求被毆打，對方事後更持刀上門將她砍傷。陳姓少女身中6刀重傷，其中左腳膝蓋幾乎被砍斷。母親劉女士希望警方盡快破案，還女兒一個公道。

南寧市公安局良慶分局今日（1月31日）發布通報稱，警方已於1月30日、31日先後將2名涉案疑犯劉姓男子、梁姓男子拘捕。

事發於1月25日凌晨2時許。陳姓少女透露，當晚在酒吧下班後與涉事男子一起吃宵夜，但不知對方姓名及聯繫方式；她當時與朋友及涉事男子乘坐同一輛的士，原本向司機表明要回宿舍，對方卻要求到賓館。

陳姓少女拒絕下車後遭對方毆打，直至她稱要報警，2名男子才停手。回到宿舍後，對方以登門道歉為由，通過陳姓少女的朋友取得其地址，同日上午7時持刀上門砍傷陳姓少女。經醫生診斷，陳姓少女的頭部、後背以及左腳膝蓋處身中6刀，背後的傷口深可見骨，左腳膝蓋幾乎被砍斷。

劉女士一直靠做臨時工過活，去年8月曾做手術，家中已花光積蓄。她表示，酒吧以事情不發生在上班時間為由，拒絕為女兒墊付醫藥費，但酒吧事後組織募捐並結算女兒的工資，為母女兩人湊了1萬元人民幣(約台幣5萬元)。

警方通報稱，2名涉案男子劉姓男子及梁姓男子先後被捕，均為邕寧區人。據兩人供述，他們在酒吧與陳姓少女結識，因她拒絕劉姓男子非分要求，劉姓男子等惱羞成怒將她砍傷。目前，案件正進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》