在陸台胞就地過年：千分思念 萬般幸運

「非常思念在海峽另一邊的家人，同時也深感幸運：大陸有很多人關心我、陪伴我，讓我在大陸有了家的感覺。」談及即將留在大陸過年，台灣青年張嘉烜說。

中新社報導，由於新冠疫情影響，不少在陸台胞計畫就地過年。張嘉烜目前在浙江溫州就業，是溫州大學音樂學院的一名舞蹈教師。這是她第一次在溫州過年，也是第一次在過年時未陪在年幼的兒子身邊。「原本過年時，家裡人一起圍爐，吃吃喝喝，陪陪兒子。」她說。

讓張嘉烜倍覺幸運和溫暖的是，在溫州，也有很多人掛念著她。正是他們無微不至的關照，沖淡了她思念家鄉、家人時的孤單情緒。

在溫州台灣青年創業就業服務中心工作的台灣青年莊昀蓁，也決定不返鄉過年，她說：「如若返鄉，隔離時間太長，來回的時間成本太高了。」第一次在溫州過年的她很期待感受到大陸與台灣不一樣的年節氛圍。

「今年有很多沒回台灣的朋友，計畫過年的時候聚聚。」在杭州創業的台灣青年曾偉鈞說，將會通過視訊通話來緩解對家人的思念。

台晶電子（寧波）有限公司財務處長林先生表示，寧波市、北侖區相繼推出政策鼓勵和保障外來員工留下來過春節，台企台商也要率先垂範。公司為留下的員工制定了滿滿的「過節福利清單」，不僅免費提供豐富的一日三餐，還將組織茶話會、親子活動等，同時承諾，對春節期間能配合加班的人員，按勞動法給予加班費之外，再給予豐厚額外獎勵。