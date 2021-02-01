穗推移動核酸檢測車 覆蓋村鄉縣檢測

聚焦於呼吸傳染病防控和公共疫情應急防控領域的廣州實驗室31日啟動，兩款移動核酸檢測車在活動上亮相，分別根據農村基層的疫情防控特點及需求，覆蓋村鄉縣的檢測。

中新社報導，其中一輛核酸檢測車名為「獵鷹號」。該車是一輛長達12公尺的移動核酸檢測實驗室，按照P2+實驗室標準打造，配備了自主研發的28分鐘新冠快速檢測系統、咽拭子採樣機器人以及疫情發展曲線預測系統，可同時實現採樣、檢測、預測等功能，日核酸檢測量（10混1）可達2萬人份，可以下達鄉縣進行檢測。

而「輕騎兵」則是新冠病毒核酸檢測移動實驗室，車型小，靈活機動，能够下達至村，車內配備口腔咽拭子採樣機器人、全集成新型冠狀病毒核酸檢測芯片及配套試劑、基於5G的檢測結果直報系統及改裝車輛等，符合P2+生物安全等級，適合應用於縣區級疾控、醫院、機場、火車站、海關、軍隊及進出口岸等多種應急場景的核酸檢測現場。

本次活動主要加強基層公眾的疫情防控科普宣傳；加強基層衛生人員呼吸道傳染病防控流程管理意識、技能培訓、健康教育；助力地方進一步構建覆蓋面更廣的基層新冠核酸篩查網絡，加強新冠篩查。

此外，本次活動將配置一定數量的便捷式移動方艙核酸快檢車，可準確、快速、便捷地滿足疫情防控需要的核酸篩查及排查任務，加強基層社區的疫情防控，尤其是在防控力量較為薄弱的農村地區。