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棒球教練江仲豪 在陸續寫「棒球人生」

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
藉體育為兩岸青年交流架橋鋪路，是江仲豪現在最想做的事，圖為江仲豪訓練球員。圖／本報北京傳真
藉體育為兩岸青年交流架橋鋪路，是江仲豪現在最想做的事，圖為江仲豪訓練球員。圖／本報北京傳真

穿過一段舊式鐵軌路，進入位於北京西五環外的北方工業大學。在北方工業大學，棒球隊已經成為外界了解這裡的一塊「招牌」。自2017年以來，學校的男子棒球隊，蟬聯了「海峽兩岸學生棒球聯賽」三屆總冠軍。而執掌球隊的教練來自台灣，曾是台灣職業棒球隊兄弟象隊總教練江仲豪。

江仲豪的棒球人生始自12歲，他就讀的小學組建了一支棒球隊，每天放學經過學校的操場，看著學長們練球，他心裡摩拳擦掌般躍躍欲試。「當時家裡條件不怎麼好，跟父母說給我買棒球裝備，他們肯定不會同意。」於是，他用自己攢的零用錢，買了一副棒球手套，放學在操場上和同學練投球。

玩者有心，觀者也有心。一段日子後，這個天天在球場練投球的「左撇子」小孩，被學校棒球隊的教練關注到了，「小傢伙，你沒學過球，怎麼打球動作那麼好看！來參加棒球隊吧！」這位小學棒球隊教練，是江仲豪成為職業棒球人的開蒙者。

2002年，受朋友邀請，在美國生活兩年的江仲豪回到家鄉台中，任教一所中學的棒球隊。也是在那一年，他受一位在廣東中山做皮鞋生意的朋友邀請，帶隊到中山，和當地一所中學打友誼賽。2013年，在台中一所中學棒球隊執教的江仲豪，接到台灣棒球界一位好友之託，幫大陸一所高校尋找8名高中畢業的棒球專業球手到大陸就讀大學，於是，江仲豪到了北京。

「一輩子就玩了一個球，一玩就玩了53年，真的是用棒球在寫人生。」8年前，江仲豪接下北方工業大學邀約，請他執掌學校棒球隊主教練。到大陸執教8年，「以體育為載體，為兩岸青年交流架橋鋪路」，是江仲豪現在最想做的事。

8年前，初入大陸執教的江仲豪是為「了解鄉音和鄉土」而來，8年後的他，最想做的事，是為更多的兩岸青年搭橋，讓台灣青年有更多機會走進大陸；大陸的青年通過棒球這一載體，也有機會走進台灣，了解台灣的面貌。

青年 北京 廣東

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