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哈爾濱正大集團爆疫「1傳79」　12名官員被問責

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
黑龍江正大公司生產的食品。（新華社）
黑龍江正大公司生產的食品。（新華社）

黑龍江正大實業有限公司（台灣稱為卜蜂集團）本月爆發新冠肺炎群聚感染，由1名員工傳染給79人，其中20名員工確診，59人被確定為無症狀感染者；該企業生產食品也被檢出陽性，且部分產品已流向市面，引發社會恐慌。

據黑龍江省紀委監委31日消息，哈爾濱市紀委監委發布通報，針對就正大公司疫情防控工作履職不力的12名中共黨員幹部追責問責。

資料顯示，正大公司隸位於黑龍江省哈爾濱市利民經濟技術開發區，是黑龍江民營企業百強之一，業務集飼料工業、畜禽業、肉食品加工業等為一體，產品在黑龍江省內占有不小的市場份額。該企業隸屬總部位於泰國的跨國企業卜蜂集團（Charoen Pokphand Group）。

通報稱，松北區部分中共黨員幹部對疫情防控嚴峻形勢認識不足，在對黑龍江正大實業有限公司疫情防控工作中，管控不力、失職失責，導致正大公司出現聚集性疫情，給全市乃至全省疫情防控工作造成極大的壓力和影響。

通報指，為進一步嚴明紀律，對松北區12名中共黨員幹部問責追責。其中，松北區委常委、副區長黃明瑾被給予批評教育處理。松北區副區長丁偉、利民開發區管委會執行委員會主任張端陽等11人，被分別給予批評教育處理、政務警告、黨內警告或黨內嚴重警告處分。

黑龍江 疫情

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