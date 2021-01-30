鄰居留紙條要求「關WIFI」 孩子一句話回嗆網讚爆

沒遇過這麼奇葩的要求！遇到惡鄰居總是會讓人非常困擾，日前大陸一住戶發現，門上被鄰居貼了一張紙條，寫道「請你不在家和晚上睡覺的時候把WIFI關掉，因為孕婦害怕輻射，請配合」，看了讓人非常噁心，紙條被PO上網後，網友怒批「自己是巨嬰，還有臉生小孩？」

山東青島一住戶回家時，在門上發現被貼了一張紙條，連隔壁鄰居也被貼了，具體內容是，「我是你樓下301新搬的來的，我老婆懷孕了，請你不在家和晚上睡覺的時候，把你家的WIFI關掉，因為孕婦害怕輻射，請配合！！！」讓主人十分哭笑不得。

隨後他們也手寫個一張紙條回敬給這位鄰居，並且讓家中孩子寫道，「我白天要上網課，爸爸晚上要工作，我們家不能關網路，要不你們搬家吧」。

網友紛紛贊同孩子的回應，並表示，這家人自己就是巨嬰，還敢生小孩「懷的是龍種嗎？」、「搬去山洞過原始生活吧，文明社會救不了你」、「這腦子，孩子危險了」、「太陽也有輻射，建議把太陽打下來」、「確實要擔心，畢竟智商太低，這點輻射很可能影響到」，不過也有網友回應，雖然男子愛護妻子可理解，但也不能這樣隨便要求其他人，畢竟其他人沒有這種義務要照顧到鄰居的妻子。