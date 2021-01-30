女童罹癌過世 父為陪伴辭職到陵園工作、每日親吻墓碑照

去（2020）年7月，河南洛陽的8歲女童因癌症去世。其父親為了更好地陪伴女兒，在女童去世後，放棄了原本的工作，選擇到安葬女兒的陵園工作，「來這里工作的初衷是為了陪伴女兒」。

來自河南洛陽的顧京陽今年36歲，目前他已在陵園工作了5個多月的時間。顧京陽介紹指，女兒自2017年10月患上癌症，幾年下來他與妻子帶女兒四處求醫，花光了家中的積蓄還欠了不少外債。去年7月，在女兒去世後，洛陽的一位陵園負責人聽聞其家境困難等情況後，決定免費為其女兒提供了一個墓位。而為了陪伴女兒，顧京陽選擇了到安葬女兒的陵園工作。

顧京陽稱，每天大約會有兩三場需要主持的工作，工作之餘還有不少時間可以陪伴女兒，「女兒一個人在山上，我害怕她孤單，想離她近一些」。他每次還會將女兒的墓碑擦拭乾淨，並俯身親吻墓碑上女兒的照片。

顧京陽說，在近半年的工作時間，逐漸體會到了這份工作的意義，他稱想竭盡全力幫助更多失去親人的人走出傷痛、重新面對生活。

延伸閱讀：

美國湧現「正能量L」！表面超正面卻背人愁？怪現象藏扭曲心理

疫情下家暴受害者「避無可避」 美國「佛心」公司免費助人搬家

文章授權轉載自《香港01》