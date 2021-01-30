停車5小時竟變140年、費用逾200萬 網笑：都可以買一台新車

一輛車停5小時變140年，繳費帳單還超過百萬！日前大陸湖南一名男車主停車才5小時，但等到他要繳停車費時，系統上卻出現「已停時長」5萬1134天，停車費也高達51萬人民幣（約新台幣220萬），這讓他當場嚇傻，希望系統廠商能夠出面解釋。

根據《 新浪新聞 》報導，近日大陸湖南長沙一名男子在上午8點左右將車子停在一座停車場內，沒想到下午他要將車子牽走付款時，停車app上的金額卻顯示51萬1345元人民幣（約新台幣220萬），停車時長5萬1134天，若以年為單位計算，這輛車足足停放了140年之久。

面臨這樣的狀況，網友也不禁調侃道「這個車費都購買一台新車了」，也有網友溫馨提醒要記得領2元的優惠券，積少成多下應該能夠領到不少的金額。

報導中也提到，車主解釋，當天他乘坐朋友的車停到一個工業園區的停車場內，下午就將車子開走，不料停車費用卻高得嚇人，因此懷疑是付款app的系統故障。

事發後，經車主和系統商確認的確是app出了狀況，最後則免費放行車主，以不收取停車費作為賠償。