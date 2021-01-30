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-48.7℃ 黑龍江漠河出現40年來最低溫
據中國日報報導，受強冷空氣影響，大陸最北端的黑龍江省漠河市29日清晨再次出現極端冰霧天氣，最低氣溫一度達到零下48.7度，創下近40年來最低溫紀錄。
漠河市隸屬黑龍江省大興安嶺地區，位於黑龍江省的北部，隔著黑龍江與俄羅斯相鄰，是中國最北的縣級行政區。漠河總面積1萬8,427平方公里，約半個台灣大，但總人口僅約8.5萬人。
報導稱，當天從空中俯看，漠河城區完全籠罩在白色冰霧之中，太陽也被遮擋在冰霧之外，市區內能見度不到30公尺。當地民眾外出時紛紛換上最厚的冬裝抵禦嚴寒，由於能見度不佳，交警也提前上街指揮交通，車輛紛紛打開霧燈並減速慢行。
為應對極端低溫對民眾生活的影響，漠河供熱部門加大供暖力度，燃煤量比平時增加了三分之一，溫度提升5度左右。同時加大外網巡護力度，以確保當地民眾能溫暖過冬。
中國日報指出，極端冰霧在29日上午10時才漸漸散去。據漠河氣象局預報，未來幾天漠河最低溫都將繼續維持在零下40度以下。
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