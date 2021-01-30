華為「長公主」孟晚舟 申請變更保釋條件被拒

據中國日報微博報導，華為財務長孟晚舟早前申請變更保釋條件，於當地時間周五遭加拿大英屬哥倫比亞省最高法院駁回。孟晚舟也是華為創辦人任正非的女兒，在父母離異後隨母姓。

本月12日，孟晚舟向法院申請放寬其保釋條件，但控方反對改變。中國日報稱，根據孟晚舟律師團早前透露的消息，希望能允許孟在宵禁時間外離開家時，無需私人保全人員的陪同，因爲保全人員的存在使她更容易感染新冠病毒。

但加拿大司法部表示，2018年12月對孟晚舟設定的保釋條件是必要和適當的，目前沒有理由改變。加拿大司法部還提到，孟晚舟的引渡聽證會將在3月1日恢復。

負責監管孟晚舟的獅門風險管理集團執行長在聽證會上承認，放寬保釋條件會使公司收入下降，不支持改變她的保釋條件。

加拿大英屬哥倫比亞省最高法院法官也認為，儘管孟晚舟一直遵守保釋條件，但她仍然面臨安全隱患和離境的可能性。