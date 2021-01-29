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廣東終於完勝四小龍 去年GDP逾1.6兆美元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
廣東去年GDP已超越韓國。圖為廣東省會廣州市琶洲高新技術產業開發區。中新社
廣東去年GDP已超越韓國。圖為廣東省會廣州市琶洲高新技術產業開發區。中新社

大陸各省去年經濟統計數據已陸續公布，其中廣東GDP達到人民幣11兆760.94億元，增長2.3%，連續32年位居大陸31個省份之冠。上海《第一財經》指出，若按去年人民幣對美元的平均匯率6.8974計算，2020年廣東GDP約為1兆6,058億美元，正式超越亞洲四小龍中經濟總量最大的韓國

根據韓國媒體報導，2020年韓國GDP約1.58兆美元。粗估，台灣2020年GDP約6,920億美元。

《第一財經》表示，廣東作為中國大陸最早改革開放的地方，成為改革開放後中國經濟迅猛發展的典型。1992年鄧小平南巡時就鼓勵廣東，要趕超「亞洲四小龍」，率先實現現代化。

之後，廣東經濟總量先是在1998年超越新加坡，2003年超越香港，2007年超越台灣。而2014年起，廣東的經濟總量就已高過新加坡、香港和台灣的總和。

如今，廣東終於完成全面超越亞洲四小龍的目標。

不過因廣東的人口是韓國的2倍多，因此廣東人均GDP目前還不到韓國的一半。此外，在公共服務、鄉村振興等方面，廣東與韓國也仍存在一定的差距。

此外，大陸第二經濟大省江蘇，2020年GDP也突破人民幣10兆元大關，達到10.27兆元。

2020年大陸GDP排名前10的省份分別為廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、福建、湖北、湖南和上海。

若與大陸各省相比，目前中國大陸已有六個省的GDP超越台灣。福建2020年GDP約6,800億美元，預估今年就會正式超越台灣。

廣東 韓國

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