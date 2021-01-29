吉林「毒王」毀全城被查 新華社：法源依據是什麼？

大陸黑龍江一名傳銷人員帶著新冠病毒到吉林通化傳銷，結果導致上百人感染病毒，造成211例確診，1人死亡。通化市檢察院昨天公告對這名「毒王」以妨害傳染病防治罪提前介入偵查。但新華社質疑，他並非故意，也是受害者，法源依據是什麼？

2021年1月12日通化市新冠疫情爆發，半個月來已造成211例確診，同時因為緊急封城，還讓全城40萬人一度斷糧，居民怨聲載道，當局也一口氣處分14名抗疫不力的領導幹部。

這名傳銷人員一個人帶給全城的慘重災情！當地檢察院昨天宣布對此案提前介入偵查。通報稱，此次疫情是通化市東昌區新站街「源升品質生活坊」經營者季某某，於1月9日聘請黑龍江籍人員林某某（無症狀感染者，通化市疫情0號傳染源）到通化市東昌區為其產品進行銷售宣傳所引起。

通報稱，1月17日，通化市公安局東昌分局已對該案以妨害傳染病防治罪立案偵查，檢察院提前介入引導偵查。

這起通報公布後引發各界關注，質疑官方的執法依據。新華社29日的評論就表示，立案偵查的具體依據是什麼？

新華社指出，依據大陸最高法院、最高檢查院和公安部、司法部的相關立法精神，要構成妨害傳染病防治罪，前提是違反傳染病防治法規定，且有「拒絕執行衛生防疫機構依照傳染病防治法提出的預防、控制措施」等情形。

但根據吉林省衛健委的通報，季某某邀請林姓傳銷人員去通化傳銷時，吉林省是低風險地區，林姓傳銷人員也是來自黑龍江省的低風險區，根據常態化疫情防控要求，這種省際低風險區域之間的人員交流，不在禁止之列，何況吉林省當時也沒有公告禁止聚集。

再者，林姓傳銷人員是新冠肺炎無症狀感染者，當時沒有任何感染症狀，又來自一個低風險地區，不知道自己已被他人感染，沒有更多證據前，很難說他和季某某「心懷叵測」，故意置傳染病防治法於不顧。

嚴格來說，如果不是故意違反傳染病防治法，沒有違反防疫規定，無論是「0號林姓傳銷員」，還是「1號的季姓傳染源」，也都是受害者。

評論稱，自發生疫情以來，網上曾流傳所謂「毒王」的非理性言論，不少人因此遭遇網路暴力。如果在沒有充分法理依據的前提下，開了追究「××號傳染源」刑責的先例，萬一其他地方效仿，可能會造成人人自危的局面。是否要追責，應以事實為依據、以法律為準繩，在防控疫情與保障權利之間找到最好的平衡點。