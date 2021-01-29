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女連續熬夜加班一週做PPT 左眼積血視網膜破裂險盲
中國大陸湖北武漢的孫女士連續一星期熬夜至凌晨2、3點製作匯報PPT，結果近日早上起床後突然發現左眼看不見東西。
醫生檢查後發現，孫女士的左眼有積血，且視網膜破裂，幸經治療後已恢復視力。
孫女士表示，年關將至工作特別忙碌，加班是常事，要熬夜製作匯報PPT。事發當天，孫女士早上起床後發現左眼特別不舒服，「睜眼一看就感覺有被東西擋住了，甚麼都看不到」。
孫女士急忙到眼科醫院求診，經醫生檢查後發現，其左眼玻璃體內有霧化積血，並且在周邊視網膜上有一個馬蹄形的裂孔，如果不及治療可導致視網膜脫落，嚴重者可能導致失明。醫生指出，該裂孔是可以導致視網膜脫落，往往會導致視力不可逆的損害。
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文章授權轉載自《香港01》
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