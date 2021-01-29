上海忘不了茶餐廳 認知障礙老人上菜

近日，特殊的餐廳—「忘不了茶餐廳」在上海市徐匯區正式營業，旨在凝聚社會力量關愛認知障礙患者。剛開業，餐廳就先向顧客「道歉」：「可能會經常點錯單、上錯菜。」因部分服務員將定期由患有阿茲海默病及其他認知障礙疾病的老人擔任，讓他們通過參與社會工作收穫樂觀積極的心態。

新華社報導，上海市精神衛生中心老年科主任醫師李霞說，「患有認知障礙的老人，哪怕程度很輕，也會察覺到生活能力下降、沒有自信參與社會交往，家人也會覺得老人年紀大了、記憶力差就不讓老人參與社會活動。」這樣一來，老人愈發缺少社會交往。

李霞說，老人只有發揮自己的能力，有適當的社會交往才能開心，這能夠幫助延緩病情，「忘不了茶餐廳」提供了這樣的機會。

除可能上錯菜，這家餐廳還有「霸王條款」，比如只接受攜帶父母或長輩就餐客人的訂位需求，年輕人前來就餐只能等位；帶長輩前來就餐還能免費拍張全家福照片，鼓勵年輕人多創造與長輩團聚的「忘不了時光」。

為營造溫馨舒適的氛圍，餐廳以「記憶」為線索，設置一系列暖心互動裝置。電話亭裡，顧客能上傳一分鐘短影片，講述自己最忘不了的瞬間；就餐時，掃描餐桌上的二維碼，可為當天的老人店員留言。承載回憶的照片牆、保留時光的記憶膠囊、記錄瞬間的明信片等等。

除鼓勵認知障礙老人重新融入社會，餐廳還希望成為大眾了解障礙疾病的窗口。在等位區，顧客可以通過科普牆了解阿茲海默病的小知識。餐廳還將與志願者團隊合作，定期安排「忘不了健康課堂」，幫助社會和家庭正確面對疾病和衰老。

「有學術報告估計，2030年中國阿茲海默病患者將超過2000萬人，2040年將超過2500萬人，2050年將超過3000萬人。」李霞說，這對於家庭、社會都是不小的負擔，而關愛和理解是延緩病情的「最佳良藥」。

餐廳負責人曾榮說：「我們的初衷是希望喚起全社會對老年人、對認知障礙患者群體的關愛，希望餐廳能在各地開花結果。」

餐廳的公益項目「老年服務店員招募計畫」將在專業醫學人士參與下開展，並配備專業醫護志願者保障老人的健康及安全。