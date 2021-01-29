上海婦聯籲 增夫妻共同育兒假

「爸爸的育兒假」成為今年上海市政協會議的熱點之一。針對目前上海家庭二孩生育意願較低等問題，上海市婦女聯合會建議完善相關政策、優化生育環境，包括增設夫妻共用的育兒假，強制男性休假不少於育兒假的三分之一。

新華社報導，本月早些時候，上海市婦聯向媒體表示，一項調查顯示，當前上海市育齡家庭的生育意願較低，受訪家庭中僅三成家庭希望生2個或更多的孩子。

上海市政協常委、上海市婦女聯合會副主席翁文磊指出，婦聯提出的「夫妻雙方共同育兒假」，與嬰兒出生時母親所休的產假不同，指希望專門新增一個假期。「建議育兒假總長度可以是半年，在孩子0至3歲，父母能夠休完，並強制其中三分之一的育兒假由爸爸來休。」

目前上海生育婦女可享產假和生育假有128天，其中產假98天，新增設的生育假30天，且不包括難產假和多胎假，男方可享受的配偶陪產假10天。如增設夫妻共用的育兒假，對育齡家庭來說無疑將是一個好消息，然而在勞動力市場上，對育齡夫婦的雇傭方來說，人力成本或將上升，面臨新挑戰。

翁文磊表示，婦聯提出「爸爸的育兒假」概念，是希望大多數家庭在公共政策的推動下，能享受到育兒的快樂。同時，希望通過托底政策進行通盤設計，既不增加企業負擔，也可以減少女性因育兒而在就業過程中遭遇的「被歧視」現象。

目前上海全市人口為2400多萬，老齡化趨勢明顯。早在10多年前，上海市婦聯就倡導推出配偶陪產假，而夫妻共同的育兒假則是一個比較新的提法。