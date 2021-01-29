大陸「雙查」 遏制生態形式主義

大陸部分地方生態建設違背自然規律，熱中人工造景、「大樹進城」等。大陸生態環境部自然生態保護司司長崔書紅28日表示，堅決遏制生態形式主義、官僚主義問題。

新華社報導，在大陸生態環境部當天的記者會上，崔書紅表示，當前部分地方違背規律搞保護和修復等生態形式主義問題不同程度存在。有些地方不能堅持山水林田湖草是生命共同體的系統觀，違背規律，簡單捆綁「林草項目」、搞「錯位建設」；有些地方政績觀扭曲，急功近利，重人工建設，輕自然修復，熱中人工造景，「大樹進城」、河流砌底；有些地方重建設輕管護，平時則對項目建設不聞不問，項目驗收走過場，一驗了之等。

他表示，生態保護修復從項目立項論證、項目實施監理到項目驗收，防止生態形式主義相關標準規範還不夠完善，指導還不夠到位。大陸生態環境部將結合生態環境保護督察、「綠盾2020」自然保護地和黑臭水體整治強化監督檢查等工作實施「雙查」機制，繼續嚴厲查處生態形式主義問題。