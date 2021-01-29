大陸首宗 長沙雨水水權交易

湖南長沙尖山印象公租房小區門前有個取水口，「這是長沙高新區市政園林環衛有限公司的專用取水口，水源來自收集在地下的雨水，水質完全可用於綠化保護、道路澆灌，但其價格要比城市自來水低20%。」長沙市海綿城市生態產業技術創新戰略聯盟秘書長劉波說。

中新社報導，上述企業所用水源，正是中國大陸首宗雨水水權交易「擠」出的水資產。水權交易是國際上流行的水資源配置制度，但雨水此前未被納入交易範疇。

湖南水資源較豐富，但時空分布極不均勻。近年來，長沙積極探索建設海綿城市，累計建設雨水收集利用工程500餘處，建成7萬多立方公尺的雨水綜合利用系統。

2020年12月11日，湖南雨創環保工程有限公司以每立方公尺0.7元的價格，購買湖南高新物業有限公司集蓄在尖山印象公租房地下的雨水資源使用權，再以每立方公尺3.85元的價格轉讓給長沙高新區市政園林環衛有限公司。2021年1月7日，「中國水權交易所」頒發了大陸首宗城市雨水水權交易鑑證書。

雨水如何轉換「增值」？雨創環保董事長曾福安表示，公司研發了雨水蓄水模塊及處理技術，將綠地、屋面及地面的雨水匯總後，要經過截汙掛籃、棄流過濾、雨水過濾和消毒等技術環節。處理完的雨水水質能達到雜用水甚至飲用水的標準，可用於園林綠化、環衛清掃、沖厠所、消防用水等，替代原來所用的自來水。

長沙一年的園林綠化水費約3000萬元以上，按30年算就是9億元。劉波認為，雨水水權實現交易後，小區可通過出售雨水資源為業主帶來收益，環衛部門也能買到更便宜的水，緩解自來水資源緊張。

雨洪資源的資產化可以減少城市內澇及雨水徑流帶來的汙染；在農村地區可把洪水區的雨洪資源儲留下來，在秋冬乾旱季用於灌溉、農業生產等。劉波建議，對雨洪資源的收集利用不是規模愈大愈好，而應是分散布局、輔助大型地下雨水水庫的濕地系統。

在劉波看來，湖南可成立地方區域性水權交易機構，把洞庭湖及湘江水系水資源管理起來，用雨水資源的資產化和水權交易促進雨水產業發展，建立起自然資源資產市場交易和投融資通道。