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漠河氣溫-48.4℃ 40年來最低

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸東北地區27日夜間至28日早晨出現較大範圍降雪，圖為瀋陽市渾南區環衛工人在清掃積雪。（新華社）
大陸東北地區27日夜間至28日早晨出現較大範圍降雪，圖為瀋陽市渾南區環衛工人在清掃積雪。（新華社）

2021年1月28日，位於中國大陸最北的漠河市氣溫達到-48.4℃，為40年來氣溫最低的一天。

中新社報導，「今天實在太冷了，我這為了出攤特意做的大棉襖和大棉褲都凍透了。」在漠河市街頭，一名當地商販說。她戴著兩層的帽子，口罩外還戴上了一層圍巾，將下巴也裹得嚴嚴實實。「哪兒露在外面，一會兒就凍麻了。」露天市場內的很多攤主擺完攤後都躲進附近的屋子裡取暖。

當日，漠河除興安鎮外早晨氣溫達-48.4℃，其餘區域均在-40℃以下，能見度僅有20公尺左右。人們都選擇乘車出行，路上幾乎看不到行人。漠河市氣象局工作人員為保證儀器運轉正常，數據採集準確，一大早在極寒天氣裡，徒手給儀器除霜，風塔除雪、觀測場清雪。

口罩 氣象局

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