失明工程師 搭盲道讓視障者暢遊

34歲的蔡勇斌，是廣東東莞有10多年軟件開發經驗的信息無障礙工程師。平日他大部分時間都坐在電腦前，一邊聽著3倍速的語音，一邊飛快地敲下代碼。讓失明的人像正常人一樣暢遊於互聯網，是他創業的初衷。

中新社報導，6歲那年，因不小心將石灰倒在頭上，蔡勇斌雙眼幾乎失明，直到現在，他只能看見一道微弱的光線。蔡勇斌沒有自怨自艾，反而愈來愈愛折騰。下棋、滑雪、彈吉他、編程……他樣樣都會。最讓他感到自豪的，是學會了編程，並從一名玩家成為資深行家。

為何選擇編程這條路時，蔡勇斌坦言，視障者可選擇的職業不多，成為一名程序員，在他的意料之外。

蔡勇斌表示，他剛到深圳元平特殊教育學校讀書時，聽同學說視障者也能用電腦聽歌。然而，當他打開某個網站時，聽到的不是歌聲，而是讀屏軟件不斷重複著「圖片」「按鈕」等聲音。

不肯向現實低頭的蔡勇斌，最後下決心自己學編程，那一年他才15歲。「當時我初中還沒畢業，用現有的知識去學編程，好多東西理解不了，比如一些大學裡才學到的數學函數，只能死記硬背，反覆在腦海中模擬執行加深印象。」蔡勇斌說。

由於眼睛看不見，蔡勇斌常常把買來的教程撕下，並掃描成電子文檔，讓電腦讀屏軟件一字一字地讀出來。然而，軟件經常會把字母「O」識別成數字「0」，讓他走了不少彎路。

經歷過上百次失敗後，蔡勇斌終於入了門。他編寫的第一個軟件，是給女朋友設計的提醒工具。有了第一次成功經驗後，蔡勇斌在編程的道路上愈走愈遠。2009年，蔡勇斌自主研發「PC秘書」盲人上網輔助軟件，這款軟件可以讓視障者在電腦上快速搜索新聞，查詢天氣等。

2018年，蔡勇斌辭掉工作，開始創業，不僅開發程序，還幫助企業改造產品，讓視障者也能使用。截至目前，蔡勇斌團隊已為騰訊、百度、阿里巴巴、酷狗等企業提供信息無障礙測試服務，讓200萬以上的視障者能够像正常人一樣網上購物，訂外賣和打車。

「我的目標是讓所有的視障者能够無差別地使用各種產品，目前來看還有一定的距離。但我相信一切人體機能所喪失的，都可以用科技的力量來彌補。」蔡勇斌說。