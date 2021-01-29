聽新聞
test
0:00 / 0:00

失明工程師 搭盲道讓視障者暢遊

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
盲人工程師蔡勇斌：為視障者搭起互聯網「盲道」。圖為蔡勇斌（左）在午休時段與同事下象棋。（中新社）
盲人工程師蔡勇斌：為視障者搭起互聯網「盲道」。圖為蔡勇斌（左）在午休時段與同事下象棋。（中新社）

34歲的蔡勇斌，是廣東東莞有10多年軟件開發經驗的信息無障礙工程師。平日他大部分時間都坐在電腦前，一邊聽著3倍速的語音，一邊飛快地敲下代碼。讓失明的人像正常人一樣暢遊於互聯網，是他創業的初衷。

中新社報導，6歲那年，因不小心將石灰倒在頭上，蔡勇斌雙眼幾乎失明，直到現在，他只能看見一道微弱的光線。蔡勇斌沒有自怨自艾，反而愈來愈愛折騰。下棋、滑雪、彈吉他、編程……他樣樣都會。最讓他感到自豪的，是學會了編程，並從一名玩家成為資深行家。

為何選擇編程這條路時，蔡勇斌坦言，視障者可選擇的職業不多，成為一名程序員，在他的意料之外。

蔡勇斌表示，他剛到深圳元平特殊教育學校讀書時，聽同學說視障者也能用電腦聽歌。然而，當他打開某個網站時，聽到的不是歌聲，而是讀屏軟件不斷重複著「圖片」「按鈕」等聲音。

不肯向現實低頭的蔡勇斌，最後下決心自己學編程，那一年他才15歲。「當時我初中還沒畢業，用現有的知識去學編程，好多東西理解不了，比如一些大學裡才學到的數學函數，只能死記硬背，反覆在腦海中模擬執行加深印象。」蔡勇斌說。

由於眼睛看不見，蔡勇斌常常把買來的教程撕下，並掃描成電子文檔，讓電腦讀屏軟件一字一字地讀出來。然而，軟件經常會把字母「O」識別成數字「0」，讓他走了不少彎路。

經歷過上百次失敗後，蔡勇斌終於入了門。他編寫的第一個軟件，是給女朋友設計的提醒工具。有了第一次成功經驗後，蔡勇斌在編程的道路上愈走愈遠。2009年，蔡勇斌自主研發「PC秘書」盲人上網輔助軟件，這款軟件可以讓視障者在電腦上快速搜索新聞，查詢天氣等。

2018年，蔡勇斌辭掉工作，開始創業，不僅開發程序，還幫助企業改造產品，讓視障者也能使用。截至目前，蔡勇斌團隊已為騰訊、百度、阿里巴巴、酷狗等企業提供信息無障礙測試服務，讓200萬以上的視障者能够像正常人一樣網上購物，訂外賣和打車。

「我的目標是讓所有的視障者能够無差別地使用各種產品，目前來看還有一定的距離。但我相信一切人體機能所喪失的，都可以用科技的力量來彌補。」蔡勇斌說。

視障 失明 創業

延伸閱讀

女嬰遭無照保母夫婿劇烈搖晃 昏迷急救10天雙眼失明

桃園失明男購物頭暈迷路 拄扙走3公里警助返家妻感謝

非營利機構打造的「GoodMaps」 協助視障者於室內順利走動

腦傷失明但未失志 書法家歷經6年苦難重返揮毫舞台

相關新聞

春運首日 鐵路航空旅客降6成

一年一度的大陸春運昨天啟動，受新冠疫情影響，大陸交通運輸部預計今年春運客流為十一點五二億人次，比去年疫情爆發時減兩成，比...

大陸首宗 長沙雨水水權交易

湖南長沙尖山印象公租房小區門前有個取水口，「這是長沙高新區市政園林環衛有限公司的專用取水口，水源來自收集在地下的雨水，水...

大陸「雙查」 遏制生態形式主義

大陸部分地方生態建設違背自然規律，熱中人工造景、「大樹進城」等。大陸生態環境部自然生態保護司司長崔書紅28日表示，堅決遏...

上海婦聯籲 增夫妻共同育兒假

「爸爸的育兒假」成為今年上海市政協會議的熱點之一。針對目前上海家庭二孩生育意願較低等問題，上海市婦女聯合會建議完善相關政...

上海忘不了茶餐廳 認知障礙老人上菜

近日，特殊的餐廳—「忘不了茶餐廳」在上海市徐匯區正式營業，旨在凝聚社會力量關愛認知障礙患者。剛開業，餐廳就先向顧客「道歉...

失明工程師 搭盲道讓視障者暢遊

34歲的蔡勇斌，是廣東東莞有10多年軟件開發經驗的信息無障礙工程師。平日他大部分時間都坐在電腦前，一邊聽著3倍速的語音，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。