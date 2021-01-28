大陸多地推出春節用電獎勵 鼓勵企業照常開工

為防新冠疫情反彈，大陸今年倡導「就地過年」。《財新網》》指出，包括：福建省、江蘇無錫、浙江嘉善、江西九江、貴州貴陽、安徽蚌埠、河南鶴壁等地，為鼓勵春節正常開工，甚至宣布將按用電增量給予企業獎勵。

大陸今年春運從本月28日開始，到3月8日結束，共計40天。但在春運的第一天，大陸國內航班和鐵路運輸卻因旅客銳減而大量取消。截至28日12時，大陸全國國內計劃執飛客運航班1萬4,709架次，已取消客運航班7,638架次，占比達51.93%。

中國鐵路上海局集團有限公司預估，長三角28日旅客發送人數約為70萬人。但2020年春運首日，長三角鐵路旅客發送量則是227.4萬人次。亦即，今天春運首日，長三角旅客人數僅約去年的三成。

上海《第一財經》指出，客流不足甚至導致部分列車停運。29日開始的京滬高鐵，就有兩列列車停運。

為防控疫情，大陸國務院辦公廳日前發布「關於做好人民群眾就地過年服務保障工作的通知」，要求各地提倡春節假期非必要不流動。為落實這項政策，不少地方甚至祭出用電優惠，鼓勵企業春節正常開工生產。

《財新網》稱，福建省用電獎補政策在全省範圍內實施，主要針對製造業企業。福建省工信廳日前宣布，對今年第1季度工業總產值不低於人民幣5,000萬元，且年比增長10%以上的製造業企業，給予第1季度用電增量每千瓦時人民幣0.05元的獎勵，單個企業獎勵最高不超過人民幣100萬元，由省財政出資。

福建省工信廳經濟運行局表示，用電增量獎補政策主要目的就是為了春節期間，工業企業能利用「就地過年」時期增產增效，確定一季度經濟的良好開局，為全年工業發展奠基。

除省級用電獎補外，福建省一些地方還加碼給予獎勵。省會福州市對於用電增量獎補，在省級獎勵的基礎上，再給予企業50%的配套獎勵，單家企業配套獎勵最高人民幣50萬元。

江蘇省無錫市錫山、惠山兩區也宣布，將分別對區內2月用電量不低於去年12月用電量75%的企業，和2月用電量不低於前一個月用電量70%的企業給予一次性獎勵。

浙江嘉興嘉善縣、江蘇張家港市、南通蘇錫通園區，以及江西、貴州、安徽、河南個別地市也都對企業春節用電予以不同程度的補貼。