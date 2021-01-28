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79歲婆婆脫衣色誘！男鄰居沒反應遭棍打死 還被肢解埋屍菜園

香港01 / 安祖娜
大陸1名老婦疑因色誘鄰居被拒，一怒之下誤殺對方，其後更將鄰居肢解埋於家外菜園。圖片來源／ingimage
大陸1名老婦疑因色誘鄰居被拒，一怒之下誤殺對方，其後更將鄰居肢解埋於家外菜園。圖片來源／ingimage

大陸發生恐怖「情殺案」，1名79歲老婦「人老心不老」，遇到男鄰居探訪時，脫下衣服引誘對方發生關係卻遭拒絕，一怒之下以木棍怒追打對方頭部，令對方當場暈倒。其後，老婦發現男子死亡，將其屍體以布蓋住搬到倉庫，燒毀證據後，以菜刀將男子肢解，埋屍家外的菜園。警方事後拘捕老婦，調查過程中更揭發老婦早於2017年曾犯肢解他人屍體罪行，法院最終判處老婦13年有期徒刑。

大陸媒體報導，79歲被捕老婦姓蒲，為農場退休工人；死者姓舒，是蒲婦的鄰居。案發當日，舒男到蒲婦家探訪，一進門便看到蒲婦正在脫衣色誘他，期望與他發生關係。舒男不為所動，僅坐在沙發上一動不動，沒有配合蒲婦。

蒲婦被拒後惱羞成怒，隨手拿來木棍，往舒男頭上狠擊數下，令他痛苦倒地，當場暈倒。約3小時後，她發現舒男死亡，遂將舒男的衣服脫下，以布蓋住對方，並將屍體藏於家中的倉庫。3日後，蒲婦再將舒男的衣服燒毀，並以菜刀肢解屍體，再埋在家外的菜園。

由於舒男無故失蹤，警方追查後發現蒲婦有重大嫌疑，將其拘捕，蒲婦對犯罪行為直認不諱。法醫驗屍後，判斷舒男因心臟病發引發心肌梗塞致死，惟蒲婦的毆打亦有影響，故以故意傷害罪和毀壞屍體罪起訴。

此外，警方於調查過程也揭發，蒲婦早於2017年已曾犯下肢解他人屍體的罪行，並於隔年試圖將1名男子的屍體埋於其菜園。由於蒲婦年過75歲，能獲酌情輕判，法院一審判處她故意傷害罪及故意毀壞屍體、屍骨罪成，分別判處監禁12年及1年6個月，合併執行有期徒刑13年。

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文章授權轉載自《香港01》

情殺 分屍案

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