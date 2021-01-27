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河北隆堯祭最嚴返鄉令：乾脆叫親人不要回來

中央社 / 台北27日電

中國當局力倡「就地過年」後，河北省刑台市隆堯縣近日發布「告全縣群眾書」，不但祭出最嚴的春節返鄉令，還要求縣民轉告在外家人：「乾脆點，叫他們不要回來。」

河北1月初爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土疫情，刑台市是重災區之一；隆堯縣內的菸草家園（菸草公司家屬院），還被列為中風險地區。

隆堯縣委宣傳部微信公眾號「隆堯發布」25日發出「告全縣群眾書（四）」，還附上一段音檔，事後被稱為最嚴「返鄉令」。

告知書首先要求縣民繼續堅持一個信念：「自覺就是自救，居家就是居安。居家14天，就能過好年。」

告知書強調，疫情形勢還很嚴峻，「請大家轉告你在外的家人和朋友，今年春節就不要回來了。回來的路上，咱不說路途多艱難，不說你接觸的人多複雜，光坐飛機、高鐵、公共汽車這些交通工具，都是很容易發生交叉感染的機會。」

告知書揚言，如果實在要回來，一是從中高風險地區回來的，一律集中隔離21天，過年也不能和家人見上面，費用得自理。

第二是從低風險地區來的，得帶著健康碼、核酸檢測證明、介紹信，回來後一律居家隔離14天，還得定期核酸檢測，費用都得自理。

第三條，全縣黨政機關、企事業單位工作人員一律在所在地過年，不准出縣，「你也不要叫人家外邊人害怕咱，你要實在要出去，得提前3天報備，嚴格審批。」

告知書最後還要求縣民：對有回家意願的親人，一定要掌握底數，趕緊打電話，給他們講清形勢，講清政策，「乾脆點，叫他們不要回來。」

疫情 春節 公眾號

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