女童雜技訓練頸椎骨折 家屬求償無果怒告「被故意傷害」

2019年6月，北京市11歲的雜技學校女學生涵涵（化名），在訓練中受傷導致頸椎骨折，後又在治療過程中患上重度抑鬱。而時隔逾一年，涵涵家屬與校方溝通無果，仍未達成協議，於是涵涵的母親趙鈺以女兒「被故意傷害」向警方報案處理，並索賠240萬元人民幣（約為新台幣1000多萬元）。針對此事，校方表示，「希望通過法律途徑來解決這個問題」。

據涵涵的母親趙鈺介紹指，涵涵由2014年8月起在北京市雜技學校學習雜技，2019年6月18日下午4時左右，涵涵在雜技班練習「疊羅漢」的動作時，因出現失誤而後仰倒地，當時地上的墊子沒有加厚的海綿墊保護，涵涵的身上亦無安全繩。頭部著地的涵涵送院後，被診斷為頸椎骨折。趙鈺稱，自2019年8月起，受傷後的涵涵開始出現打鼻鼾以及呼吸暫停的情況，醫生建議使用呼吸機。

涵涵在訓練雜技時失誤，因無安全纜線保護，導致頸椎骨折。圖擷自紅星新聞

另外，在治療期間，涵涵被診斷為抑鬱狀態，涵涵曾向醫生表示，「學習雜技5年，為自己不能再練雜技感到傷心。學校不負責任，感到什麼都沒了，近2個多月喜歡站在樓頂，想死。10天前想離家出走，家人逼自己學習。晚上入睡困難」。趙鈺表示，涵涵被醫院診斷為重度抑鬱，並出現自殘行為，手臂上有多條疤痕。直至去年11月求診時，抑鬱和焦慮狀態仍然存在。

趙鈺表示，校方在解決問題上「總是迴避」。雙方曾進行多次溝通，校方在去年4月曾支付對方14萬元人民幣（約為新台幣60萬元），但趙鈺稱根本不夠，「目前給女兒治療花費將近30萬元人民幣(約為新台幣130萬元)了」。趙鈺於同年6月向校方提出自己的訴求，索賠合共逾240萬元人民幣，包括後續醫療費、後續康復治療費、精神損失費等等。

涵涵頸椎受傷後，罹患重度抑鬱症，並有自殺傾向。圖擷自紅星新聞

針對此事，北京市雜技學校副校長回應指，涵涵家屬反映的情況「有些片面」，學校已經向公安機關和上級管理部門提交了相關材料，而且相關部門也對家屬進行了回复。至於家屬要求校方提供事發經過的閉路電視片段，副校長就指家屬申請調取閉路電視時候，圖像信息已經被覆蓋。

近日，因與學校溝通無果，趙鈺以女兒「被故意傷害」向當地警方報警，目前案件已經被受理。

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文章授權轉載自《香港01》