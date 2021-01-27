上海市市長龔正：新冠疫情控制住了 對下一步有信心

上海截至目前已累積出現16例新冠確診病例，上海市市長龔正27日表示，這次疫情應對上海有三個特點，分別是主動發現、快速處置、精準有序，目前總來看疫情是控制住了，對下一步的處置工作很有信心。

上觀新聞報導，上海市第十五屆人民代表大會第五次會議27日下午閉幕後，上海市政府舉行記者招待會，龔正表示，這次疫情應對上海有三個特點，首先是主動發現，這16個病例都是主動發現。

其次是快速處置，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏提到「你快速，我快速」，上海做到了，這一波疫情發生後，上海第一時間啟動應急機制，第一時間啟動預案，迅速鎖定場所、鎖定病例、鎖定識別物件。

最後則是精準有序，上海科學確定密接者、密接者的密接者以及其他一般接觸人員，這三個層次，分別落實了閉環管理措施，沒有簡單化，而是精細化，同時也沒有擴大化。

龔正指出，到目前為止，這三個層次，一共安排核酸檢測累計篩查4.1萬多人，並沒有搞全員篩查。

龔正還表示，雖然發生了16例，但整個上海的防控工作可以說井然有序、精準有效，上海很有信心做好相關處置工作。