拒絕民意何以得真相 武漢市民要求見世衛專家

世界衛生組織（WHO）多名專家日前抵達武漢，展開2019冠狀病毒疾病疫情溯源調查。當地一名疫情受害者家屬張海向世衛專家提出會面的要求，「聽家屬談談那段時間可怕的經歷」。

美國自由亞洲電台（RFA）26日刊登了武漢市民張海的專訪，並指世衛組織尚未回應他的要求。

張海的父親去年因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而病故後，張海向湖北省的法院提告，追究當地政府和醫院有關人員責任並索賠，但法院拒絕受理；張海之後又要求湖北、武漢兩級政府公開疫情資訊，也石沉大海。

世衛組織病毒溯源專家組1月14日抵達武漢後，張海要求專家組成員結束隔離後與疫情受害者家屬會面。

張海說，希望武漢市政府能與家屬一起會見世衛組織專家，此外，「我也想問世衛組織的這些專家敢不敢見這些家屬，聽這些家屬談談那段時間可怕的經歷」。

他表示，「武漢人民因為病毒爆發，以生命為代價成為了犧牲品。如果世衛組織不敢見這些家屬的話，那世衛組織來武漢（進行調查）就是糊弄全世界的人們」。

張海說，希望世衛專家不要受外界干擾，保有本心、實事求是，「因為到目前為止，武漢市地方政府一直不承認自己的瞞報犯罪行為，最起碼的擔當都沒有，敢做不敢為，事後還百般狡辯」。

他強調，「如果世衛組織專家也是昧著良心說假話的話，那麼對逝者是一個很大的侮辱」。

在回答「您如何看待中國媒體在新冠疫情（COVID-19）受害者家屬對政府追責一事上集體缺席」的問題時，張海說，「所有受害者家屬，國內是全部封殺了，我始終認為這是很不正常的現象」。

他表示，「每個生命都是很寶貴的，一個國家也是由人民組建的，最起碼這個國家應該善待人民，做了錯事、犯了罪，應該給人民一個交代，不然的話會寒了更多人民的心」。