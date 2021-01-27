防新冠 北京CDC：進口貨品存放一段時間再使用

大陸一再從進口商品中驗出新冠病毒，從進口的冷凍生鮮、水果、乳清，甚至汽車零組件，都曾被驗出新冠病毒核酸陽性。因此，北京市疾控中心副主任龐星火建議，進口貨品最好存放一段時間後再使用。

據北京日報報導，龐星火26日下午在北京市疫情防控記者會上表示，近期，大陸多地報告進口非冷鏈貨品或包裝新冠病毒核酸檢測呈陽性。為此，北京市疾控中心研究制定了進口非冷鏈貨品的常態化疫情防控指引。

一、做好貨品源頭管控。進口貨品入境時要按規定開展新冠病毒檢測、監測，並做好貨櫃和貨物外包裝的預防性消毒處理工作。所有進口貨品在通關、存儲、物流等環節應做好登記，並根據來源國家或地區疫情風險，做好物理分離。

二、嚴格物流環節防控。進口貨品入境後，要嚴格做到與其他貨品無交叉，實施封閉式管理，對進口貨品的攬收、分揀、投遞等，提倡自動化無接觸式運行，並加強相關物流人員的個人防護和運輸工具的消毒。

三、專門存放、專人負責。進口貨品的承接單位建議設置進口貨品專門存放區，由專人負責。各環節從業人員及環境要建立完善的「應檢盡檢」、健康監測制度。

四、相關人員科學防護。企業工作人員及消費者在收到進口貨品時，要戴好口罩、手套，對各層包裝做好預防性消毒，處理完進口貨品後及時洗手；包裝箱、包裝盒消毒後應及時丟棄或銷毀，盡量不帶入室內。

龐星火還表示，建議進口貨品存放一段時間後再使用。清潔人員、廢物回收人員、垃圾處理場人員等相關工作人員，在工作中如接觸進口貨品包裝或廢棄物，應加強個人防護，做好健康監測。