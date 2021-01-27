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廣州白雲機場 去年客流量冠全球

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸廣州白雲機場25日舉行記者會稱，2020全年白雲機場旅客吞吐量達4376.8萬人次，不僅超越大陸的上海浦東機場北京首都機場，更超過美國亞特蘭大機場，躍居全球首位。

據廣州日報26日報導，去年初新冠疫情來襲，2月白雲機場客流量曾一度下跌至96.7萬人次。隨著大陸國內疫情防控舉措取得良好成效，以及白雲機場推出系列復工復產復航專項行動，3月以來連續9個月各項生產數據恢復持續向好。　　

大陸民航局公布去年三季度報告顯示，截至2020年9月30日，廣州白雲機場以37.61億元人民幣的總營收超過上海浦東機場，成為北京首都、上海浦東、廣州白雲、深圳寶安四家機場中營收額最高的一個。　　

疫情爆發以來，上海浦東和廣州白雲機場成為大陸主要國際入境機場，受防控政策影響，以往國際航班眾多的北京首都機場退居其後。

據亞特蘭大國際機場23日公布的年度運營統計數據，2020年亞特蘭大機場旅客吞吐量為4291.87萬人次，同比下降61.17%；而廣州白雲機場全年旅客吞吐量為4376.8萬人次，超過亞特蘭大機場80多萬人次，排名2020年全球機場首位。　　

廣東外語外貿大學國際服務經濟研究院副院長孫波認為，白雲機場地域條件較好，加之各項綜合因素對經濟發展的拉動效應，使白雲機場排名躍升至全球第一，絕非偶然。

浦東機場 上海 北京

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