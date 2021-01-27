聽新聞
test
0:00 / 0:00

德陽動畫金色面具英雄 今年上映

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
以三星堆元素為題材的動畫電影《金色面具英雄》，曾登上權威雜誌《動畫雜誌》（Animation Magazine）封面。圖／本報四川德陽傳真
以三星堆元素為題材的動畫電影《金色面具英雄》，曾登上權威雜誌《動畫雜誌》（Animation Magazine）封面。圖／本報四川德陽傳真

首部以三星堆元素為題材的動畫電影《金色面具英雄》，以玄幻、冒險、穿越風格為主，以好萊塢的敘事手法展開善惡之爭的畫卷，預計今年4月製作完成，並於全球上映。

據了解，《金色面具英雄》是德陽文旅大健康集團，繼52集3D動畫巨作《三星堆·榮耀覺醒》之後，首部以三星堆元素為題材的動畫電影。四川文投集團、德陽發展集團牽線旗下金色映射文化傳播公司、德陽文旅大健康集團，聯合加拿大製作團隊共同開發，圍繞三星堆神祕文化全新打造。

日前，三星堆文化IP合作交流會專案暨《金色面具英雄》簽約儀式正式舉行，四川文投集團金色映射文化傳播有限公司，與德陽發展集團德陽文旅大健康產業集團簽署合作協定，攜手打造三星堆文化IP產業鏈項目。

三星堆遺址被稱為世界第九大奇跡，是德陽聞名於世的文化名片。去年，三星堆博物館新館建設正式啟動，計畫把三星堆建設成為彰顯中華文明獨特魅力的標誌性工程，以古遺址保護利用為主題的世界知名文化旅遊目的地。下一步，還將以文化創意為引領，科技為手段，充分挖掘以三星堆文化為載體的蜀文化資源，共同做好三星堆為主題的內容IP產業鏈，建設古蜀文明、天府文化等交相輝映的文旅產業，做大做強三星堆文化創意文旅「生態圈」的優勢產業。

動畫 遺址

延伸閱讀

導入動畫、互動遊戲「智能點雲運算」重建竹市古蹟風貌

四川火鍋店突天降老鼠 店員閃電手快捉當場踩死

「德陽造」貨運班列 首批直達東協

不只有「天竺鼠車車」！木棉花代理10大爆紅動畫 沒聽過就落伍了

相關新聞

德陽動畫金色面具英雄 今年上映

首部以三星堆元素為題材的動畫電影《金色面具英雄》，以玄幻、冒險、穿越風格為主，以好萊塢的敘事手法展開善惡之爭的畫卷，預計...

廣州白雲機場 去年客流量冠全球

大陸廣州白雲機場25日舉行記者會稱，2020全年白雲機場旅客吞吐量達4376.8萬人次，不僅超越大陸的上海浦東機場和北京...

武漢留學生封城週年回顧家鄉 愛國心與反思皆有

去年初武漢封城，引起當地居民及身在海外的武漢留學生們的不安。一年過去，疫情蔓延全球，這些武漢留學生有的認同官方作法而更愛...

大陸敦煌陽關林場遭「剃光頭」犧牲？官方：未發現林地大減

有陸媒指出，甘肅省敦煌市陽關地區林場，十餘年來遭大面積「剃光頭」式砍伐，僅剩下約5千畝防護林，而砍伐後的林地全被用來種葡...

大陸1女子搭機返國隱瞞疫情 被判一年徒刑、緩刑一年

38歲的黎姓女子去年在美感染新冠肺炎後，隱瞞病史服用退燒藥後搭機返陸，造成同機乘客面臨被傳染的風險，大陸法院今天（26日...

山東金礦爆炸遇難 礦工妻哀痛：你5歲喪母 如今孩子也才5歲

山東省棲霞金礦爆炸事故發生半個月後，25日確認22名被困礦工中，有11人生還、10人遇難，還有1人仍在搜尋。其中一名遇難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。