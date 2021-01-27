德陽動畫金色面具英雄 今年上映

首部以三星堆元素為題材的動畫電影《金色面具英雄》，以玄幻、冒險、穿越風格為主，以好萊塢的敘事手法展開善惡之爭的畫卷，預計今年4月製作完成，並於全球上映。

據了解，《金色面具英雄》是德陽文旅大健康集團，繼52集3D動畫巨作《三星堆·榮耀覺醒》之後，首部以三星堆元素為題材的動畫電影。四川文投集團、德陽發展集團牽線旗下金色映射文化傳播公司、德陽文旅大健康集團，聯合加拿大製作團隊共同開發，圍繞三星堆神祕文化全新打造。

日前，三星堆文化IP合作交流會專案暨《金色面具英雄》簽約儀式正式舉行，四川文投集團金色映射文化傳播有限公司，與德陽發展集團德陽文旅大健康產業集團簽署合作協定，攜手打造三星堆文化IP產業鏈項目。

三星堆遺址被稱為世界第九大奇跡，是德陽聞名於世的文化名片。去年，三星堆博物館新館建設正式啟動，計畫把三星堆建設成為彰顯中華文明獨特魅力的標誌性工程，以古遺址保護利用為主題的世界知名文化旅遊目的地。下一步，還將以文化創意為引領，科技為手段，充分挖掘以三星堆文化為載體的蜀文化資源，共同做好三星堆為主題的內容IP產業鏈，建設古蜀文明、天府文化等交相輝映的文旅產業，做大做強三星堆文化創意文旅「生態圈」的優勢產業。