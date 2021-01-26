陸男持刀挾持中學生 警員下跪脫衣要求替換人質

雲南昆明市上周五（1月22日）發生挾持人質事件，男劫匪王某某持刀挾持一名學生，他最終被警方狙擊手擊斃。

事發時，曾有一名藍衣女記者不斷與劫匪溝通，穩定其情緒；由於警方開槍時她正近距離拍照，不少網民擔心她可能有創傷後遺症。對此，她昨日（1月24日）稱目前現狀良好。另陸傳媒報道，她現正接受心理輔導。

同時，一名疑似是學生父親的黑衣男子曾在校門口下跪。家屬事後透露，黑衣男其實是警察，當時正與劫匪協商替換人質。

內媒報道稱，王某某當日在雲南師範大學實驗中學外挾持一名男學生後，蹲在校門外一側角落與警方對峙。事發現場有人高呼「請先放了孩子」，但他不予理會，並表示自己以前曾經吸毒，雖然戒了十多年，但一直沒有出路，「我知道我的生命分分鐘就沒有了，可能上面搞不好有一杆槍對着我，還有對面有狙擊槍對着我，無所謂」。

警匪對峙1小時40分鐘，期間一名藍衣女子上前與劫匪交流，當時民眾都誤以為她是談判專家，事後才得知她是一名臨危上陣的記者。據報，該女子現年約26歲，在當地民生類新聞欄目《都市條形碼》工作了3年。事發時，劫匪要求在10分鐘內見到一名女記者，由於她剛在附近採訪，於是上前與劫匪溝通。

當時，女記者不斷與劫匪溝通，安撫其情緒，被挾持的學生表示口渴時，她更遞上一瓶可樂。直至劫匪被成功擊斃後，女記者才迅速回頭撤離。由於警方開槍時女記者正近距離拍照，不少人擔心她會患上創傷後壓力症候群。不過，她事後表示目前現狀良好，感謝大家關心。

除了挺身而出的女記者，警方亦一直與劫匪周旋，被挾持學生也保持冷靜與劫匪溝通。家屬透露，在校門外跪下的黑衣男是警察，當時正向劫匪表示願意替換學生，自己來做人質；為了證明其身上沒有攜帶武器，更即場脫下衣服，但該學生向警察擺手示意不要過去。

家屬續稱，劫匪當時持刀架着學生的頸部威脅他，但後者理智地與他談判，讓劫匪冷靜下來，更向劫匪表示「人質死了，你就沒有跟警察提條件的資格了」；劫匪又要求學生拿鏡對着警察，影響警察的光線，由於他平時愛玩射擊類遊戲，於是趁飲可樂時放下鏡子，為警察製造瞄準的機會。

據警方通報稱，劫匪王某某為昆明人，現年56歲，當日先於雲南師範大學實驗中學校門外持刀傷人，並挾持人質，最終被特警現場擊斃。事件中有7人受傷，其中一人經搶救無效死亡。

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文章授權轉載自《香港01》