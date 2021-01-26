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重慶規畫跨省高鐵、高速公路

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
春節臨近，重慶街頭掛滿了大紅燈籠，增添年味氛圍。（中新社）
春節臨近，重慶街頭掛滿了大紅燈籠，增添年味氛圍。（中新社）

重慶市長唐良智作政府工作報告時提出，將成渝地區建成實力雄厚、特色鮮明的雙城經濟圈。「雙城經濟圈建設」不僅是重慶兩會熱詞，其背後釋放的機遇亦受多方期待。

中新社報導，唐良智說，成渝地區雙城經濟圈建設開局良好，川渝兩地形成四級工作機制、成渝定期聯繫機制和毗鄰地區合作機制，累計簽訂合作協議236個，開工重大合作項目27個、完成投資354億元人民幣。

報告指出，2021年重慶將通過加快重大事項落地、加快合作平台落地、加強政策協同對接等方式推動成渝地區雙城經濟圈建設走深走實。具體路徑包括大力推動川渝高竹新區、遂潼一體化發展先行區、明月山綠色發展示範帶、瀘永江融合發展示範區等平台建設；探索經濟區與行政區適度分離改革，研究推出產業、人才等領域配套政策，落實雙城經濟圈便捷生活行動方案等。

重慶市交通局局長許仁安透露，下一步重慶將謀畫推動一批高速鐵路、省際高速公路等跨省項目，實現成渝雙核超大特大城市之間1小時通達、成渝雙核至周邊主要城市1小時通達、成渝地區相鄰城市1小時通達、成渝都市圈1小時通勤。同時，加快推動成渝交通規劃、運輸服務、治理體系一體化，打造西部國際綜合交通樞紐和國際門戶樞紐。

重慶市綜合經濟研究院院長易小光建議，推動重慶、成都都市圈相向發展，加快川渝毗鄰地區融合發展，建設萬達開川渝統籌發展示範區，推動渝東北與川東北地區一體化發展，推動渝西與川南地區融合發展。　　

基於區位優勢，重慶大學管理科學與房地產學院教授王林建議，成渝兩地籌備申報建設「成渝自由貿易港」促進大陸內陸開放高地建設，同時聯動長江上游三省一市，建構以此為中心的鐵公水空及管路、網絡等設施互聯互通，將「成渝自由貿易港」打造成為重要的「人物資信」中轉集分撥中心，從而輻射中亞、歐洲與南亞、東南亞及環印度洋地區。

自由貿易

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