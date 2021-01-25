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浙江旱災 台州三門縣緊急暫停游泳、洗車等行業

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
浙江湯浦水庫入庫口露出大片河床。(取自瀟湘晨報)
浙江湯浦水庫入庫口露出大片河床。(取自瀟湘晨報)

浙江正遭受旱情，尤其台州很「渴」，乾旱重現期達50年一遇。台州21日發布「關於啟動抗旱四級應急響應的通知」；台州三門縣政府22日則指出水庫蓄水嚴重不足，供水情勢嚴峻，已嚴重影響居民生活生產，決定從25日起對全縣實行限制供水。比如緊急暫停當地游泳、洗浴、洗車、水上娛樂場所等高耗水行業。

據「浙江之信微信公眾號」消息指出，浙江正遭受旱災。去年9月下旬以來，浙江省降雨量較常年同期減少六成，部分山區、海島已出現供水緊張狀況，預計旱情將進一步發展。最明顯的是溫州市降水量為有史以來最少，乾旱重現期大於50年一遇；其次為台州市、舟山市，乾旱重現期達到50年一遇；寧波市、麗水市，乾旱重現期則達到20年一遇。

浙江省防指辦近日已要求進一步做好抗旱保供水工作。而台州三門旱情最嚴重，杭州新聞報導，大多數水位已降到死水位以下，部分已乾涸。三門縣政府22日發布限水通告稱，該縣已啟動抗旱二級緊急響應，全縣已於去年12月1日進入非常抗旱期，決定從25日起對全縣供水聯網區域實行限制供水。

通告要求，暫停對全縣游泳、洗浴（桑拿水療、足浴）、洗車、水上娛樂場所等高耗水服務業供水；禁止園林綠化、道路沖洗等市政用水採用自來水，嚴禁私自開啟消防栓及供水管道取水等違法行為；限制對高耗水企業及用水大戶供水量。

同時，嚴格供水調控，結合實際狀況，有計畫實行錯峰供水、分時低壓供水、分區輪流供水、隔日供水等措施。若違反規定將予以嚴肅查處。

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