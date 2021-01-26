廣西十四五 平陸運河拚明年開工

廣西壯族自治區代主席藍天立作政府工作報告，提出「十四五」期間，當地將開工建設西部陸海新通道（平陸）運河。

中新社報導，廣西交通運輸廳廳長陳鴻起25日受訪時表示，目前平陸運河項目建設進展正常，將繼續全力加快推進項目前期工作，力爭2022年正式開工建設。

平陸運河是廣西內河水運規劃中重要的一條出海通道，起點位於南寧市橫縣西津水庫的平塘江口，沿沙坪河向南跨越分水嶺，經欽州市靈山縣陸屋鎮入欽江南下至欽州沙井出海。運河全長約133公里，可通行3000噸級海輪，年貨運量單線可達5500萬噸以上，雙線接近1億噸，計畫2029年建成。

陳鴻起說，早在一百年前，孫中山就在「建國方略」中提出了「平陸運河」的構想。此後，廣西各界一直推進平陸運河的建設，終因各種原因，未能如願。直至2018年，平陸運河建設項目進入加速實質性推進階段。

他表示，平陸運河項目已完成運河總體線路及梯級布置方案、水資源綜合利用、入海口航道及江海聯運港區通航關鍵技術研究、通航技術標準與通航船型研究、運河航運規劃研究等5個重大技術性課題研究，並於2020年12月上旬通過專家驗收。