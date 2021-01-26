聽新聞
test
0:00 / 0:00

調順跨海大橋貫通 粵西對接大灣區

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣東省湛江市的調順跨海大橋全線貫通，助力粵西加快對接粵港澳大灣區。圖為航拍調順跨海大橋。（中新社）
廣東省湛江市的調順跨海大橋全線貫通，助力粵西加快對接粵港澳大灣區。圖為航拍調順跨海大橋。（中新社）

位於廣東省湛江市的調順跨海大橋1月25日全線貫通，助力粵西加快對接粵港澳大灣區。

香港中通社報導，調順跨海大橋全長大約9.36公里，跨越湛江灣連接湛江市東、西兩岸。大橋主橋全長591公尺，主跨296公尺，為雙塔雙索面斜拉橋，整幅橋面寬37.5公尺，為雙向6車道，設計時速80公里。

大橋主梁採用扁平流線型全封閉鋼箱組合梁形式，分六種類型，合計梁長591公尺，共53個梁段，按照墩頂塊架設、懸臂拼裝、邊跨合龍、中跨合龍的順序進行階段施工。

作為湛江灣上的第二座跨海大橋，調順跨海大橋除了克服當地強颱風頻繁的技術要求外，還以「風調雨順，湛江紅門」為主題，集交通要道、海灣景觀等於一身，成為湛江灣上一座堪稱「實力與顔值擔當」的城市地標式橋梁。

調順跨海大橋為廣東省重點工程，建成後將構築起湛江市「北連高速、南通港區、西進城區、東接機場」的對外快速連接通道。

海大 廣東 西進

延伸閱讀

馬鞍山台企訂單上揚 刷新產能

海南自貿港 拚2024完成封關準備

香港新航空公司「灣航」 擬飛航北高及台中、台南

陳茂波：大灣區加強港門戶地位

相關新聞

曾說「中央不授權公開疫情」 武漢市長周先旺離職

湖北省武漢市去年1月23日因疫情封城，封城屆滿一周年前夕，曾說「大實話」、帶領武漢經歷封城與抗疫的武漢市長周先旺離任，引...

重慶規畫跨省高鐵、高速公路

重慶市長唐良智作政府工作報告時提出，將成渝地區建成實力雄厚、特色鮮明的雙城經濟圈。「雙城經濟圈建設」不僅是重慶兩會熱詞，...

大陸150項重大水利工程 加快興建

大陸水利部部長鄂竟平25日在2021年大陸「全國水利工作會議」上表示，今年將高標準推進重大水利工程建設，加快黃河古賢水利...

調順跨海大橋貫通 粵西對接大灣區

位於廣東省湛江市的調順跨海大橋1月25日全線貫通，助力粵西加快對接粵港澳大灣區。

廣西十四五 平陸運河拚明年開工

廣西壯族自治區代主席藍天立作政府工作報告，提出「十四五」期間，當地將開工建設西部陸海新通道（平陸）運河。

霧鎖瓊州 一度停航

大霧影響，瓊州海峽海口-海安航線23日晚至24日下午一度停航，導致大批過海車輛滯留。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。