調順跨海大橋貫通 粵西對接大灣區

位於廣東省湛江市的調順跨海大橋1月25日全線貫通，助力粵西加快對接粵港澳大灣區。

香港中通社報導，調順跨海大橋全長大約9.36公里，跨越湛江灣連接湛江市東、西兩岸。大橋主橋全長591公尺，主跨296公尺，為雙塔雙索面斜拉橋，整幅橋面寬37.5公尺，為雙向6車道，設計時速80公里。

大橋主梁採用扁平流線型全封閉鋼箱組合梁形式，分六種類型，合計梁長591公尺，共53個梁段，按照墩頂塊架設、懸臂拼裝、邊跨合龍、中跨合龍的順序進行階段施工。

作為湛江灣上的第二座跨海大橋，調順跨海大橋除了克服當地強颱風頻繁的技術要求外，還以「風調雨順，湛江紅門」為主題，集交通要道、海灣景觀等於一身，成為湛江灣上一座堪稱「實力與顔值擔當」的城市地標式橋梁。

調順跨海大橋為廣東省重點工程，建成後將構築起湛江市「北連高速、南通港區、西進城區、東接機場」的對外快速連接通道。