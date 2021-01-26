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大陸150項重大水利工程 加快興建
大陸水利部部長鄂竟平25日在2021年大陸「全國水利工作會議」上表示，今年將高標準推進重大水利工程建設，加快黃河古賢水利樞紐工程等150項重大水利工程建設，爭取早開工、多開工。
新華社報導，鄂竟平說，2021年是實施「十四五」規劃的第一年，將加快重大水利工程建設，重點推進南水北調東線一期北延應急供水工程及東、中線一期工程配套建設任務，加快實施大藤峽、引江濟淮、滇中引水、珠江三角洲水資源配置、黃河下游「十四五」防洪工程、貴州夾岩等工程建設，協調做好雄安新區供水保障工作。
鄂竟平同時表示，今年將高標準推進重大水利工程建設，多渠道爭取水利建設投資。
他說，在爭取加大大陸中央及地方水利投入力度的同時，用好用足金融政策，協調加大水利信貸支持力度，把地方政府專項債券、銀行貸款作為水利建設的重要籌資渠道，鼓勵和引導社會資本參與水利建設。
大陸水利部統計顯示，2020年，水利基礎設施建設提速，共提出重點推進的150項重大水利工程清單，加快推進前期工作，開工重大水利工程45項。2020年中國大陸共落實水利建設投資7695億元人民幣，同比增長6%，創歷史新高。
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