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中國發布就地過年通知 要求人員流動降到最低

中央社 / 上海25日

中國政府今天明確要求武漢肺炎疫情高風險和中風險地區民眾「就地過年」，把人員流動降到最低；低風險地區則要倡導民眾非必要不出行。當局並要求各地做好就地過年生活保障工作。

官媒央視網今晚報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發了「關於做好人民群眾就地過年服務保障工作的通知」。

「通知」要求，2019冠狀病毒疾病疫情高風險地區民眾均應「就地過年」，把人員流動降到最低，防止因人員流動導致疫情傳播擴散。

中風險地區民眾原則上就地過年，特殊情況需要出行的，需經屬地疫情防控機構批准。

低風險地區則要倡導民眾就地過年，非必要不出行。

此外，「通知」要求機關、事業單位和國有企業人員要帶頭就地過年，引導外地農民工、尚未離校的師生就地過年。

「通知」並要求切實加強生活物資保障和能源保供；最大程度滿足就地過年民眾的購物、休閒、娛樂等出行需求。

中國今年春運將從1月28日開始，3月8日結束，共計40天。官方此前預估春運期間將載運旅客17億人次左右，雖然比2019年下降4成多，但與2020年相比，將增加1成多。

隨著官方不斷明確「就地過年」的政策，並要求返鄉必須持有7日內核酸檢測陰性證明、返鄉後還要進行14天居家健康監測，預計今年春運人潮將明顯減少。

疫情 春運 中風

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