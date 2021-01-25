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中國疫情防控升級 多地風景名勝暫停開放

中央社 / 台北25日電

中國大陸新冠肺炎疫情持續反覆，官方近期倡導「就地過年」，對農村返鄉人員祭出嚴格防疫措施後，多地風景名勝相繼宣布，即日起無限期暫停開放。這也代表陸民過年不能去景區走春了。

綜合陸媒紅星新聞、中新社報導，上海城隍廟道觀24日發布公告稱，為進一步做好2019冠狀病毒疾病疫情防控工作，保障廣大信眾群眾的身體健康和生命安全，即日起，上海城隍廟暫停對外開放，恢復開放時間另行通知。

大陸最知名的河南嵩山少林寺，早在13日就關閉大門暫停對外開放、暫停集體宗教活動。據報導，這次暫停對外開放是「上級相關部門統一安排」。

湖北武當山景區月初也宣布，原則上從即日起至2月底前暫停開放宗教活動場所，暫停集體宗教活動。

據報導，黑龍江省會哈爾濱市本月出現疫情後，冰雪大世界、太陽島雪博會、哈爾濱大劇院、哈爾濱極地館等景區場所近日陸續宣布暫停開放，恢復開放時間另行通知。

在山東，濟南天下第一泉風景區服務中心20日宣布，濟南市第42屆趵突泉迎春花燈會以及2021年大明湖春節文化廟會、五龍潭秦瓊祈福文化旅遊節等活動暫停舉辦。

此外，千佛山興國禪寺、泰山碧霞祠、普照寺、王母池等知名廟宇均已暫停對外開放。

山西省皇城相府景區、相府莊園景區、九女仙湖景、五台山景區寺院、平遙古城演出等也已宣布暫時關閉。

雲南省公安廳今天宣布，即日起，取消春節期間在雲南省內舉辦的各類大型活動。同時，雲南境內諸多知名景區紛紛發布公告暫停接待遊客，不少場館也暫停開放。

報導還提醒民眾，對於一些開放旅遊的景點，也要注意所在城市的防疫要求。雲南麗江市文化和旅遊局近期提醒遊客，除健康碼、行程卡外，還要求提供7日內病毒核酸檢測陰性證明才能入境。

疫情 城隍廟 上海

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