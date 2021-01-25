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陸咖啡店用熊爪為客人送上咖啡 爆紅理由很暖心

香港01 / 林芷瑩
一名上海網紅近日新開一間提供殘障人士工作的熊爪咖啡廳，很受歡迎。圖擷自微博
一名上海網紅近日新開一間提供殘障人士工作的熊爪咖啡廳，很受歡迎。圖擷自微博

上海網紅咖啡店「HINICHIJOU熊爪咖啡」23日在浦東開設分店。與一般的咖啡店不同，熊爪咖啡並無店門，當咖啡做好後，毛茸茸的「熊爪」就會從牆上的洞口緩緩伸出，為顧客遞上咖啡，熊爪還會與顧客互動。

其實，店內的咖啡師均是聾啞人。熊爪咖啡創始人王海清指出，該店最大的特色並非熊爪，而是在於「與殘障人士適配」，真正讓殘障人士的工作變成平常。

除了延續沒有門的設計風格、水泥質感牆面以及通過掃瞄二維碼自助下單外，熊爪咖啡新店的洞口增至3個，包括高1.1米的小朋友專用洞口，以及外賣員專用取餐洞口。王海清介紹，第一間設於永康路的熊爪咖啡店，經常會有父母抱着小朋友與熊爪互動，所以新店特意開設高1.1米的洞口，小朋友就能更易與熊爪互動。同時，較低的洞口也能方便坐輪椅的殘障人士取飲品。

王海清透露，新店共有4位員工，其中2位是聾啞人。江南剛入職不久，以前在永康路店工作，現在來新店幫忙，雖然咖啡製作經驗不是特別豐富，但他對工作熱情，只要有機會就去參加培訓，很快就可以成為咖啡師。另一位是有8年咖啡從業經驗的小晨，已經名列店長人才儲備。

她表示，新店從去年12月中旬就開始籌備，期間得到多方的善意與支持，包括上海市殘聯為熊爪咖啡召開專場招聘會，當中有7、8名殘障人士應聘成功；上海市人社局安排行業專家為店員做技能培訓等。此外，新店會繼續為殘障消費者提供有青稞米、愛心紙條等的愛心袋，與咖啡一同傳遞公益。

新店開張當日有4名義工在場協助處理運單流程、組織排隊等。義工馮女士表示，曾經在永康路店做過用熊爪遞咖啡的服務員角色，每天都會遇上不同的客人，比如小朋友，帶着寵物與熊爪合影的顧客等；雖然她不認識對方，卻能悉從中感受到人與人之間的愛。馮女士又稱，自己與聾啞咖啡師工作時有接觸，雖然不懂手語，但雙方會比劃一些互相鼓勵的手勢，「他們積極面對生活的態度讓我深受觸動」。

王海清表示，開店的初衷在於希望殘障人士能在有安全感和舒適感的環境中，做自己擅長的事情。雖然咖啡店被牆圍封，看似與顧客隔離，但其實日常不乏互動，每天都會對第一位客人當面表示感謝，只要有殘障人士消費，店員都會步出店外送花。

其實，店名中的「HINICHIJOU」是日語，中文翻譯是「非日常」。王海清介紹，「HINICHIJOU」代表該店的理念，「正常人的每一天，對於殘障人士來說都是非日常；不是不正常，而是在平行世界裏，殘障人士的另一種日常」。她希望今年春節前能在上海繼續擴充門店，未來將熊爪咖啡推向全國。

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文章授權轉載自《香港01》

咖啡 上海 網紅

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