「德陽造」貨運班列 首批直達東協

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
滿載50個集裝箱的「德陽造」定制班列，從四川德陽國際鐵路物流港黃許鎮站駛出。圖／本報四川德陽傳真
滿載50個集裝箱的「德陽造」定制班列，從四川德陽國際鐵路物流港黃許鎮站駛出。圖／本報四川德陽傳真

近日，滿載50個集裝箱的「德陽造」定制班列，從四川德陽國際鐵路物流港黃許鎮站駛出，途經欽州港、越南印度，分撥至東盟（台灣稱為東協）市場。

該班列裝載著當地龍蟒磷化工有限公司自產的磷酸一銨化工產品，貨值75萬多美元。這是「蓉歐+」東盟國際班列（德陽－成都－欽州港）首列定制化班列。

據德陽國際鐵路物流港相關負責人介紹，原來的公共班列，貨物從物流港開出後，需先到城北貨運站集結，統一接受編組後抵達成都國際鐵路港。

現在的定制班列，可實現物流港到成都國際鐵路港直開，省去中間編組環節。此外，定制班列可隨開隨走，相比集結成列的「周周班」列，艙位受理優先順序更高，發運時間更靈活，運輸時長更短，至少可節約一周以上。

自去年11月實現常態化開行以來，由成都產投集團所屬蓉歐集團下屬成德港發公司運營管理的「蓉歐+」東盟國際班列（德陽－成都－欽州港），通過班列貨運集結效應，助力德陽國際鐵路物流港黃許鎮站總運量突破166.15萬噸，同比增長51.10%，實現集裝箱輸送量25740標箱，同比增長87.92%，區域鐵路集散中心地位進一步提升。企業定制化國際班列的開行，為「德陽造」走向國際市場開闢了新路徑，更好地為企業提供直達目的港的全程運輸代理服務。

印度 越南

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