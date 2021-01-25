兩岸家鄉味 台廚端速成年夜飯

9個月來尋訪兩岸十多個省市，從30道菜品中選出「東西南北味」19道，結合小家庭就地過年研發「輕量化」、好操作的速成年夜飯……23日，在南京金潤發超市，50歲的台灣大厨徐丙熾端出了熱騰騰「牛氣衝天」年菜：「製作這些年菜的初心，就是讓今年不回家過年的異鄉人吃到正宗家鄉味。」

中新社報導，徐丙熾是台灣大型連鎖超市大潤發的年菜研發師。十多年前，受公司調配，到大陸做年菜研發等工作，跑遍了大陸30多個省市。

「2020年過得太不容易，所以從一開始，我就把牛年『開運年菜』的主題想好了：叫『牛』轉乾坤、牛氣衝天。」徐丙熾說。

19道兩岸速成年菜中，有「甜蜜與你」上海雙色八寶飯、「喜氣洋洋」江蘇羊肉糕、「團團圓圓」揚州蟹粉獅子頭、「長壽富貴」浙江紹興太雕醉熟白蝦、「魚躍龍門」重慶紙包荔枝烤鱸魚、「紅紅火火」重慶麻辣火鍋、「諸事大吉」台灣萬巒風味豬腳等。

「菜名前特地都加了『四個字』好彩頭，期盼兩岸民眾在牛年平安喜樂、諸事順利。」他說。這19道兩岸年菜，徐丙熾是一道道「跑」出來的。

今年因為疫情，很多台胞或留在大陸過年，徐丙熾帶著團隊研發了台灣萬巒風味豬腳菜品。「光為這道菜，我就回台灣當地『蹲守』學習了幾次」。

台灣最好吃、最有名的豬腳，為學到「一招鮮」精髓，他頗費周折。第一次從萬巒鄉『學成』回到大陸後，發現口味並不理想，於是又折回萬巒鄉『回爐』，直到研發出滿意的菜品」。

年關將至，受疫情影響，很多地方發錢、發福利「花式」留人過年，在家享用年夜飯的家庭有小型化特點。不少人還是鮮有下厨經驗的「厨房小白」。

於是，徐丙熾將過年「硬菜」開發成「輕量化」「小體格」的半成品菜狀態，甚至帶自熱裝置和一次性環保鍋，經過加熱、烹飪就能上桌，既簡單實用，又經濟高效，同時避免浪費。

「人間煙火氣，最撫凡人心。疫情阻不斷人們對家鄉的思念。萬家燈火時，希望兩岸民眾都能吃到家的味道。」徐丙熾說。