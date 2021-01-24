保障民眾居家隔離物資 吉林通化24日起供應「蔬菜包」

中國女星鄭爽日前被爆出代孕棄養醜聞，引發社會譁然。目前各國對於代孕的態度各不相同，法國、瑞士、德國等國家禁止代孕；在英國，非商業性質的代孕屬於合法行為；美國則有26個州對代孕有不同程度的法律認可；但代孕在中國是非法的，然因法律僅對代孕從業者進行管理，且懲處力道不強，導致代孕黑市屢禁不絕。

2021-01-24 16:13