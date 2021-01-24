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保障民眾居家隔離物資 吉林通化24日起供應「蔬菜包」

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
吉林通化市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部要求，當地民眾居家封閉期間按照每戶5天需求量供應「蔬菜包」。（圖/取自新浪網）
吉林通化市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部要求，當地民眾居家封閉期間按照每戶5天需求量供應「蔬菜包」。（圖/取自新浪網）

吉林疫情仍嚴峻。吉林通化市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布「關於全力保障市區居民居家封閉期間基本生活物資需求的通告」（簡稱通告），其中指出，對居民基本生活物資按照每戶5天需求量供應「蔬菜包」，保障當地民眾居家隔離期間基本生活物資需求。

據通化日報微信公眾號24日消息指出，通化市加強基本生活物資配送服務，切實居家隔離期間當地民眾基本生活需要，「通告」提到：第一，從24日起解除通化市居民居家隔離管理，對居民基本生活物資按照每戶5天需求量供應「蔬菜包」，半價配送到戶。

第二，對低保戶、孤寡老人等困難族群基本生活物資免費配送。

第三，物資配送各環節中，要嚴格遵守各項防疫規定，確保安全有序及時做好居民基本生活物資配送工作。

第四，民眾要保持良好心態，嚴格遵守居家隔離封閉管理規定，積極配合做好這段期間物資配送工作。

吉林通化市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部表示，必定全力以赴做好通化市民基本生活物資保障工作，不斷提高服務效率。

疫情 新型冠狀病毒

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