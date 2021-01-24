發展新能源 中國掀起風電「搶裝潮」

雖然中國仍然在建設燃煤電廠，不過與此同時，風力發電和太陽能發電也得到了大力進展。財新網援引中國國家能源局發布的數據顯示，2020年，風電能源快速增長。風電新增裝機量飆升，達到7167萬千瓦，同比大增178%。這一數字已超過此前三年裝機量之和。

據彭博社報道，尤其是2020年最後幾周，風能和太陽能的新增裝機量大幅增加。數據如此之高，以至於分析師懷疑中國政府是否調整了其計算方式。不過招銀國際證券分析師蕭小川（Robin Xiao）表示，風能和太陽能補貼的截止日期是去年12月31日，一些項目因疫情而被推遲了幾個月：「統計數字或囊括了沒有全部完成並網的部分機組。」

《第一財經》援引廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示：「去年風電有點搶裝的味道。」有不願透露姓名的風電企業一位高管對該媒體表示，風電裝機容量在2020出現猛增的一個主要原因是，2021年中國將全面取消陸上風電和光伏的補貼，因此企業不得不加快在2020年底並網的速度。

2005年，中國作出到2020年將非化石能源佔一次能源消費比重從6.8%提高到15%的發展目標。

德國電視一台報道指出，歐洲的風電設備制造商難以從這股能源轉型潮中受益。根據德國聯邦外貿與投資署(Germany Trade & Invest)的一項調查，中國風力發電市場幾乎都是本地公司投資。該機構統計顯示，2019年，中國十大風電設備制造商佔據逾90%的市場份。僅中國金風、遠景和明陽智慧這三家集團就佔據新增風電裝機市場62%的份額。中國十大風電設備制造商中有9家是國有或國有控股。

在國際上，中國供應商也是全球主要的供應商之一。德國電視一台指出，正如在太陽能行業的情況一樣，中國在風電領域也有一個決定性的優勢：工薪低。德國風電公司諾德克斯（Nordex）和瑞士瑞能集團(RePower)都曾抱怨表示，基於這個原因，這些中國公司提供的報價比西方競爭對手低15%到20%。

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